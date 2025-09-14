Ömer Atiker: Bu mağlubiyeti kesinlikle telafi edeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Konyaspor'da moraller bozuldu. Ligin ilk 3 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçen yeşil-beyazlılar, Alanyaspor'a yenilmekten kurtulamadı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Başkan Ömer Atiker, hem maçla hem de transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Atiker, "Açık konuşmak gerekirse beklemediğimiz bir sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Şunu da çok iyi biliyorum ki, futbolda bu tür sonuçlar var. Her zaman kazanacağız diye bir kural yok. İddialı laflar edip altından kalkamayacak durumlara gelmeyiz. Biz kötü bir takım değiliz, daha iyi olacağız ve bu mağlubiyeti kesinlikle telafi edeceğiz.

Taraftarlarımız rahat olsun ve desteklerini sürdürsünler. Ne onları ne de kendimizi mahcup edecek pozisyonlara sokmayacağız" dedi.

"DERS ÇIKARACAĞIMIZ BİR MAÇ OLDU"

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Alanyaspor maçının teknik konularına çok girmeyeceğim ama ilk yarıda iyi bir performans gösteremedik. Alanyaspor'un öne geçmesine ciddi bir karşılık veremedik. İlk yarıda takım olarak iyi değildik ve sonuç itibarı ile de soyunma odasına geride gittik. Herkesin gördüğü gibi, ikinci yarıya bir değişiklikle iyi başladık ve golü de bularak, açıkçası öne geçme adına umutlandık. Takımın yaptığı bir hata nedeniyle de ikinci golü kalemizde gördük. Oyunu istediğimiz gibi yönlendiremedik. Dediğim gibi, futbolda bunlar var. Alanyaspor yenilgisi birçok açıdan ders çıkaracağımız bir maç oldu."