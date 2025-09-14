Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Ömer Atiker: Bu mağlubiyeti kesinlikle telafi edeceğiz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Ömer Atiker: Bu mağlubiyeti kesinlikle telafi edeceğiz

        Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi ve yabancı transferindeki bazı bilinmeyen gerçekleri açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 13:29 Güncelleme: 14.09.2025 - 13:29
        "Bu mağlubiyeti kesinlikle telafi edeceğiz"
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Konyaspor'da moraller bozuldu. Ligin ilk 3 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçen yeşil-beyazlılar, Alanyaspor'a yenilmekten kurtulamadı.

        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Başkan Ömer Atiker, hem maçla hem de transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Atiker, "Açık konuşmak gerekirse beklemediğimiz bir sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Şunu da çok iyi biliyorum ki, futbolda bu tür sonuçlar var. Her zaman kazanacağız diye bir kural yok. İddialı laflar edip altından kalkamayacak durumlara gelmeyiz. Biz kötü bir takım değiliz, daha iyi olacağız ve bu mağlubiyeti kesinlikle telafi edeceğiz.

        Taraftarlarımız rahat olsun ve desteklerini sürdürsünler. Ne onları ne de kendimizi mahcup edecek pozisyonlara sokmayacağız" dedi.

        "DERS ÇIKARACAĞIMIZ BİR MAÇ OLDU"

        Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Alanyaspor maçının teknik konularına çok girmeyeceğim ama ilk yarıda iyi bir performans gösteremedik. Alanyaspor'un öne geçmesine ciddi bir karşılık veremedik. İlk yarıda takım olarak iyi değildik ve sonuç itibarı ile de soyunma odasına geride gittik. Herkesin gördüğü gibi, ikinci yarıya bir değişiklikle iyi başladık ve golü de bularak, açıkçası öne geçme adına umutlandık. Takımın yaptığı bir hata nedeniyle de ikinci golü kalemizde gördük. Oyunu istediğimiz gibi yönlendiremedik. Dediğim gibi, futbolda bunlar var. Alanyaspor yenilgisi birçok açıdan ders çıkaracağımız bir maç oldu."

        YABANCI TRANSFERİNE EŞ ENGELİ

        Konyaspor Başkanı Atiker, yabancı transferinde futbolculardan önce, eşlerini, nişanlılarını ya da kız arkadaşlarını ikna etme gerçeği ile yüzleştiklerini belirterek, "Özellikle Anadolu kulüplerini tercih etmemelerinin en önemli sebebi; çocuklarının istedikleri eğitimi alamayacak endişesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle de İstanbul'a daha sıcak bakıyorlar. Anadolu takımları futbolcudan önce futbolcunun eşini ikna etmek zorunda. Biz bunun sıkıntılarını yaşadık ve el sıkıştığımız birçok futbolcunun eşini, nişanlısını ya da kız arkadaşını ikna edemedik, dolayısıyla bazı önemli oyuncuları Konyaspor'a kazandıramadık. Yabancı transferi dışarıdan görüldüğü gibi kolay değil" şeklinde konuştu.

        İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN OKUL SORUNU

        Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, özellikle okul konusunda futbolcuların eşlerini ikna edemediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

        "Yabancı futbolcu transferinde, futbolcudan önce evliyse eşiyle el sıkışmak zorunda olduğumuzu ifade etmek isterim. Abartmıyorum, çok iyi oyuncularla el sıkıştık. Ama eşleri, nişanlıları ya da kız arkadaşları ile anlaşamadık. Kimileri çocuklarının eğitimini, kimisi ise Konya'nın sosyal yaşamının kısıtlı olmasını bahane ederek gelmek istemediler. Özellikle çocuklara İngilizce eğitim veren bir okul sıkıntısı karşımızda çok büyük bir engel olarak çıktı. En son Barcelona forması giymiş 6 numara bir İspanyol oyuncu ile her konuda anlaştık ama eşine takıldık. Daha doğrusu eşini ikna edemedik. Sebep çocuklarının istediği eğitimi alamayacağını öne sürerek Konya'ya gelmek istemedi. Dolayısıyla da bu oyuncudan vazgeçmek zorunda kaldık."

