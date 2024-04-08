ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye'nin Ömer'e evlenmek için uygun birini aradığını öğrenen Gamze, bu duruma inanmakta zorlanır. Fakat Gamze ile ilişkisinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını ve kalbinin sesini dinlemenin onu mutsuz ettiğini düşünen Ömer, artık bu konuda babasının uygun gördüğü şekilde ilerleyeceğini söyler.

Reşat ve Nurhayat, sevdalarının geçmişte kaldığına kendilerini inandırmaya çalışsalar da durumun hiç de öyle olmadığını biliyorlardır. Nisa'nın gönlünü kazanmak için aşk notlarına devam eden Hakan, karmaşık duygular hissettiği bir durumla karşı karşıya kalır. Ömer, Safiye'nin bulduğu gelin adaylarıyla görüşürken Gamze gururu, sevgisi ve öfkesi arasında sıkışıp kalır.