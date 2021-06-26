İbo Show’un konukları arasında yer alan Ömer Faruk Bostan’ın hayatıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Ömer Faruk Bostan hayatı ile ilgili bilgiler..

ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?

Ömer Faruk Bostan 1984 yılında Ankara Sincan'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine Ankara'da başladı. Öğrenim gördüğü yıllarda sıkça şarkılar seslendirdi. Müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Öğrenim gördüğü yıllarda Müzik Öğretmeni kendisini destekleyerek çeşitli müzik aletlerini çalmaya başladı.

Ömer Faruk Bostan 15 yaşında sahne almaya başladı. Düğün ve çeşitli organizasyonlarda saz çalarak ünlenen Ömer Faruk Bostan son dönemin Ankara havalarını yorumlayan genç ve yakışıklı isimleri arasında yer alıyor. Ömer Faruk Bostan'ın seslendirdiği ve 26 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan "Erik Dalı" şarkısı 100 milyon izlenme ve dinlenme sayısını geçti. Söz konusu parça Türkiye'de oyun havası türünde YouTube'de 100 milyonu aşan ilk şarkı olma özelliğini taşırken, şimdilerde ise 105 milyonu geçti.