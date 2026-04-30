Ömer Onan: Fenerbahçe futbol takımında aidiyet kalmamış!

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu eski milli basketbolcu ve eski TBF yöneticisi Ömer Onan'dı. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Ömer Onan cevapladı.

"F.BAHÇE MÜTHİŞ BİR SEZON OYNADI"

Fenerbahçe müthiş bir sezon oynadı. Uzak ara öndeyken sakatlıklar ve formsuzluklar yaşandı. Ama hocalar da o formun sürekli devam etmesini istemez. Biraz düşürüp sonra Final Four’da tempoyu tekrar yakalamak ister.

▶️ Canlı… pic.twitter.com/yYzajiIY1V — HT Spor (@HTSpor) April 30, 2026

"KENDİMİ DEVON HALL'A BENZETİYORUM"

Bundan bir sene önce sorsan Biberoviç derdim ama şimdi Biberoviç NBA’e doğru yol alıyor. Yani muhteşem. Dün de 5’te 5 üçlük attı. Ben biraz daha Devon Hall gibi olabilirim. Hem savunma yapıyor hem de 8-10 sayı buluyor.

▶️… pic.twitter.com/S4sStZMysm — HT Spor (@HTSpor) April 30, 2026

"F.BAHÇE'YE GELDİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM"

Ben kariyerime Fenerbahçe’de başlamadım. Ama futbolda da basketbolda da her oyuncunun çocukluğunda tuttuğu, âşık olduğu bir kulüp vardır. Ama her zaman da Allah nasip etmeyebilir. Hiç benim yolum kesişmeyebilirdi. Tüm kariyerim Anadolu Efes’te olabilirdi veya yurt dışına da gidebilirdim. Ama bu konuda çok şanslıyım; Allah nasip etti ve 25’li yaşlarda Fenerbahçe’ye geldim. İş güç yapıyoruz ama çocuklarıma verebileceğim en büyük miras Fenerbahçe’dir. Hepsi de şu an çok koyu Fenerbahçe taraftarı.

"BEŞİKTAŞ'IN KUPAYI KALDIRACAĞINA İNANIYORDUM"

Beşiktaş bu sene çok dominant oynadı. Saha avantajı da olduğu için Beşiktaş’ın kupayı kazanacağına inanıyordum. Yarı finale kalan 4 takımdan üçü Türk takımıydı. Ona rağmen Fransız takımı önce Telekom’u, sonra Beşiktaş’ı mağlup etti.

"F.BAHÇE YÖNETİMİNDE OLMAK İSTİYORUM"

İleride Fenerbahçe’nin içinde olmak, yönetimine girmek istiyorum. Orada hedeflerim büyük. Türkiye’de bununla ilgili çok örnek yok ama aslında artması lazım. İyi sporcular yönetim kurullarında değil, profesyonel olarak çalışmak istiyor. Ben de ekonomik gücümü sağlayıp Fenerbahçe’nin yönetiminde olmak istiyorum.

"F.BAHÇE FUTBOL TAKIMINDA AİDİYET KALMAMIŞ"

Türkiye’deki dinamik futbol... Ben bunu basketbol oynarken de kabul ediyordum. Futbolda gelmeyen bir şampiyonluk var. Ama onun daha zararlısı, daha kötüsü Fenerbahçe’nin gittiği yön. Fenerbahçe son 7-8 senedir büyüklüğünü kaybetmeye, ağırlığını kaybetmeye başladı. Fenerbahçe şu an aslında bir cinnet hâlinde. “Ne görüyorsun?” dersen, futbol takımıyla alakalı Fenerbahçe’de aidiyet kalmamış.

OSIMHEN'İN PENALTIYI BARIŞ ALPER'E BIRAKMASI...

Beni en çok yaralayan, Galatasaray’a maç kaybetmekten ziyade şu: Galatasaray 1-0 öndeyken penaltı kazanıyor. Çok önemli bir penaltı. 100 milyon euroluk bir oyuncu var; istediği yerden topa vurma hakkı var, istediği zaman oynama hakkı var. Takımın en iyisi Osimhen. O topu alıyor, Barış Alper Yılmaz’a veriyor, bir de öpüyor, penaltı çizgisine yolluyor.

Kendi takımıma dönüyorum. Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş maçının son saniyesinde penaltı olmuş; ayağı titrememiş, golü atmış. Gidiyor oraya, topu alıp atacakken Talisca topu elinden alıyor, kendi atmak için. Öbür sahne daha da acı. Ederson, sen Manchester City’de oynamış olabilirsin, Brezilya’da oynamış olabilirsin, fark etmez; sen bunu yapamazsın. Bu da aidiyet...

"FENERBAHÇE'NİN BORCU ÇOK YÜKSELDİ"

Fenerbahçe’nin borcu da çok yükseldi. Benim duyduklarıma göre hazirandan sonra asıl ödemeler başlıyor. Bu transfer dönemini de açıkçası çok iyi geçirmedik. Yeni yönetim gelecek 1 sene. Ateşten gömlek... Ben bir listeye girer miyim? Oturup görüşüyorum, bir bakmak da lazım. Bir hafta, 10 güne kadar netleşir.