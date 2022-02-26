Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da dünyanın farklı bölgelerinde tespit edilen yeni varyantların haberi geliyor. Kısa bir süre önce tespit edilen omicron varyantının hem diğer varyantlara göre daha farklı belirtileri olması hem de diğer varyantlara göre çok daha hızlı bulaşması gündemden düşmüyor. Omicron varyantının belirtileri ve kuluçka süresi merak konusu oldu. Özellikle griple benzerlik göstermesi Omicron belirtileri nedir, gripten farklı nedir, nasıl anlaşılır sorularının araştırılmasına neden oldu.