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Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Senato Bankacılık Komitesi'de bugün yapacağı sunum önceden basına servis edildi.

Sunumda Powell, "Arz tarafından yaşanan sıkıntıların ne kadar uzun süre devam edeceğini ve etkilerin öngörmek zor, ancak enflasyonu bugün yukarı iten faktörlerin gelecek yıl yavaşlayacakları görülüyor. Ancak COVID-19 vakalarında son dönemde yaşanan artış ve Omikron varyantının ortaya çıkması istihdam ve ekonomik aktivite için aşağı yönlü riskler yarattı ve enflasyon için belirsizliği artırdı" ifadelerine yer verdi.

Powell, Omikron varyantının insanların yüz yüze çalışma konusundaki istekliliklerini azaltmasında, iş gücü piyasasındaki toparlanmayı yavaşlatmasından ve tedarik zinciri aksaklıklarının yoğunlaşmasına neden olmasından endişelendiğini vurguladı.

Powell sunumunda, Fed'in fiyat istikrarını sağlama hedefine bağlı olduğunu tekrarladı ve ekonomiyi, iş gücü piyasasını desteklemek için sahip oldukları araçları kullanacaklarını, yüksek enflasyonun kemikleşmesini engelleyeceklerini vurguladı.