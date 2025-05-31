Ömür Göksel: Yüzümde maskeyle sahnedeydim

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, her pazar TRT-2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde, müzisyen Ömür Göksel'i ağırladı.

Müzik sevdasını annesinden aldığını ifade eden Göksel, "Daha ilkokula gitmeden annemden öğrendiğim İtalyanca şarkıları ezbere söylüyordum. Annem hem İtalyan Lisesi hem de konservatuar mezunuydu, evde piyano çalardı. Anneannem de piyano çalardı. Mırıldandığım şarkıyı anneannem piyano başına geçerek çalardı. Babam da piyano çalardı ama dünya çapında piyanistlerle çalışınca babamın pek de iyi çalmadığını öğrendim." dedi.

1968 yılında katıldığı spikerlik yarışmasında birinci olan Göksel, "İçimde hep bir radyo programı yapmak vardı. Çok keyifli bir iş. Sadece müzik dinlediğin zaman kendini istediğin ortamda hayal edebiliyorsun." sözleriyle radyoya olan ilgisini dile getirdi.

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Türkçe sözlü hafif batı müziğini tanıtabilmek için 90 gün süren turnelere çıktığını belirten sanatçı, "90 gün evden uzak kaldık. Ülkemin annesi Türk sanat müziğiyse babası türkülerimizdi. İster istemez bizim müzik bir üvey evlat gibiydi." dedi.