Ön hazırlığı tamamlandı
Aksiyon filmi 'Hızın Gölgesinde'nin ön hazırlığı tamamlandı
Giriş: 30.08.2025 - 21:03 Güncelleme: 30.08.2025 - 21:04
Mehmet Ali Gündoğdu'nun yöneteceği 'Hızın Gölgesinde'nin ön hazırlığı tamamlandı.
Yapımcılığını ve oyunculuğunu Teknopoll Medya’dan Alpaslan Eskici ile MSG Medya’dan Saliha Gündoğdu’nun üstlendiği filmin çekimleri; İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara ve Nevşehir (Ürgüp)’te gerçekleştirilecek. Filmin oyuncu kadrosu, yakında açıklanacak.
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ