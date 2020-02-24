On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam gerçekleştirdiği 916. hafta çekilişi ile birlikte belli oldu. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte On Numara'ya dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI: 5 - 6 - 7 - 14 - 16 - 21 - 22 - 30 - 31 - 39 - 43 - 46 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 73

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi Pazartesi akşamları saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre 10 bilen 2 talihli, kişi başı 306 bin 799 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BALIKESİR / BANDIRMA - İSTANBUL / BEYOĞLU

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 306.799,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 93 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.398,65 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.319 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 176,55 TL 7 bilen kişi sayısı : 22.283 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 138.603 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,50 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 230.958 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 17 ŞUBAT: 01 - 04 - 08 - 10 - 11 - 14 - 31 - 33 - 35 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 53 - 57 - 68 - 69 - 72 - 78 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: EDİRNE / UZUNKÖPRÜ - İSTANBUL / KAĞITHANE - İSTANBUL / BAHÇELİEVLER

10 bilen kişi sayısı : 3

9 bilen kişi sayısı : 98

8 bilen kişi sayısı : 1.946

7 bilen kişi sayısı : 20.716

6 bilen kişi sayısı : 129.796

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 241.948



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 203.345,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.150,60TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 209,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 28,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL