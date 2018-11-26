On Numara sonuçları MPİ'nin gerçekleştirdiği 851. hafta çekilişiyle birlikte belli oldu. Geçen hafta 5 kişiyi mutlu eden On Numara'da bu akşam büyük ikramiye kime çıktı? On Numara'nın bu akşamki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 26 KASIM: 5 - 8 - 11 - 12 - 17 - 19 - 23 - 26 - 31 - 33 - 36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 56 - 59 - 66 - 69 - 72 - 78 - 79

MPİ tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre i İstanbul Pendik ve Sultanbeyli'den 2 kişi 10 bilerek büyük ikramiyeyi aralarında bölüştü ve kişi başına 176 bin 283 lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 176.283,05 TL 9 bilen kişi sayısı : 101 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.327,90 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.931 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 122,05 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.138 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,35 TL 6 bilen kişi sayısı : 116.753 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 189.795 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 19 KASIM: 04-08-12-14-16-17-19-23-31-32-35 36-37-38-41-42-51-54-57-63-64-73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / DÖŞEMEALTI - BURSA / GEMLİK - BURSA / NİLÜFER - İSTANBUL / FATİH - İSTANBUL / BAĞCILAR

10 bilen kişi sayısı : 5

9 bilen kişi sayısı : 109

8 bilen kişi sayısı : 2.092

7 bilen kişi sayısı : 20.917

6 bilen kişi sayısı : 126.259

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 174.499

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 67.986,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.079,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 108,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ