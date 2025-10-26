Onana'dan Galatasaray örneği!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana, açıklamalarda bulundu.

"İYİ SONUÇLAR ALDIK"

Andre Onana, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "Takımımız gayet iyi durumda, sonuçlar da bunu gösteriyor. Önemli ve iyi rakiplere karşı iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Sonraki maçı düşünüyoruz artık, sonraki maç hem bizim hem rakibimiz için final gibi olacak." dedi.

GALATASARAY ÖRNEĞİ

Liglerin farkını aktaran kaleci, "Premier Lig ile bu ligin arasında birçok farklılık söyleyebilirim ama futbol 11'e 11 oynanan bir oyun. Her takım her takımı mağlup edebilir. Örneğin Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup etmesi... Günümüz futbolunda her takım her takıma karşı kazanabiliyor." ifadelerini kullandı.