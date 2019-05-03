Her yıl izlediğim TOBB Genel Kurulu’nun 75’incisi yapıldı. Türkiye’nin her tarafından işadamlarının katılımı yanında Ankara’dan iktidarı ve muhalefetiyle de tam bir arenaya dönen ve bazı yıllar tartışmalı geçen genel kurul bu kez sakindi. Çünkü muhalefet yoktu.

-TOBB ETÜ Salonu’ndaki genel kurulda 4 bine yakın delegeyi en çok heyecanlandıran ve alkış alan ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun İstiklal mücadelesinin başlangıcı 1919’un 100. yıldönümünü hatırlatan sözleriydi.

-Genel kurulda sadece iki konuşma yapıldı. İkisinde de önemli mesajlar vardı. Sırasıyla gidersek TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ekonomideki durumu “İç piyasada iş hacmi düştü, nakit akışı azaldı, kredi akışı yavaşladı, tahsilatlar gecikti. Ekonomide bir durgunluk dönemine girdik” sözleriyle özetledi.

İHRACAT DESTEK OFİSLERİ

-“Önümüzdeki dönemde ihracatın en büyük çıkış kapımız olacağını öngörüyoruz. Ancak aynı malları, aynı ihracatçılarla, aynı ülkelere satarak bunu başaramayız” diyen Hisarcıklıoğlu, ihracata yeni bir ivme kazandırmak üzere 81 ile İhracat Destek Ofisleri açacaklarını söyledi.

-TOBB ayrıca 81 ilde 81 meslek lisesi de inşa ediyor ve bunları yıl sonuna kadar tamamlayacak.

İSTANBUL’A GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

-TOBB küresel bir teknoloji şirketiyle İstanbul’da yeni bir girişimcilik merkezi de kuruyor. Hisarcıklıoğlu “Bu merkezde Türk girişimcilerini dünyaya açacağız. Göreceksiniz ülkemizi bu coğrafyanın girişimcilik merkezi yapacağız” dedi.

-Vergi politikasının değiştirilmesi gerektiğini savunan Rifat Hisarcıklıoğlu üreticinin, girişimcinin ve sanayicinin üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını istedi ve “Emeğin değil rantın vergisini artıralım” dedi.

YENİ BÜYÜME MODELİ GÜVEN ARTIRIR

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

“Dünya ekonomisinde de yeni bir dönem başladı. Düşük faizle ve bol sıcak paraya dayalı kolay büyüme dönemi bitti. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler verimlilik artışına ve inovasyona dayalı yeni ve farklı bir büyüme sürecine odaklanmak durumunda. Yeni bir Türkiye hikayesi ve yeni bir büyüme modeliyle piyasalarda güven artacak.”

ERDOĞAN: ‘ARTIK CAN YAKICI DALGALANMALAR KOLAY DEĞİL’

-Hisarcıklıoğlu’dan sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçim döneminin geride kaldığını, tüm vakit ve enerjileriyle yeniden icraata yoğunlaştıklarını belirterek şunları söyledi: “Esasen tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor. Yaptırım tehditleri, Türkiye ile ontolojik sorunu olan çevrelerin boş durmayacağını da açıkça gösteriyor. Ama artık biz de onların numaralarını çözdük, nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Şifreler çözülmüştür. Bundan sonra artık öyle çok can yakıcı dalgalanmaların ortaya çıkması kolay kolay mümkün değildir.”

BUĞDAYA ENFLASYONUN İKİ KATI FİYAT ARTIŞI

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci vurgusu tarım üzerineydi. “Gerçek bağımsızlığın yolu gıda güvenliğinden geçiyor” diyen Erdoğan gerilemekte olan buğday ve hububatta taban fiyatları bu yıl erken ve yüksek oranlı artış yaparak açıkladı. Sert ekmeklik buğdayın fiyatı ton başına 1.350 TL ile yüzde 29 artırıldı. Arpa alım fiyatı da yüzde 33 artırıldı.

-TCMB bu yıl sonu için enflasyon tahminini yeni güncelledi ve yüzde 14.6’da bıraktı. Buna karşılık buğday taban fiyatı bunun iki katı kadar yüzde 29 artırıldı. Neden?

STRATEJİK ÜRÜNDE DIŞA BAĞIMLILIK KORKUSU

-Çünkü buğdayda üretim son üç yıldır düşüyor. 2015’te 22 milyon ton olan buğday üretimi 2018’de 20 milyon tona indi. Bu ise yurtiçi tüketimi ancak karşılıyor. İhtiyaç ise daha fazla. Nedeni de Türkiye’nin un ihracatında dünya birincisi olması. Bu nedenle yıllık ithalat 1 milyar dolar civarında gerçekleşiyor.

-Üretim eksikliğinin üçüncü yılı bulması ithalatın giderek bağımlılığa dönüşmekte olduğuna işaret ediyordu. Bu bağımlılığın bir yerden kırılması gerekiyordu. Bunun için taban fiyat dopingi yoluna gidildi.

EKMEK TÜKETİMİNDE DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

-Buğday Türkiye için stratejik önemde bir ürün. Çünkü buğday temel beslenme ürünümüz ve dünyanın en çok buğday ekmeği tüketen ülkesiyiz. TMO verilerine göre kişi başına günlük ekmek tüketimini 333 gramı buluyor. Ekmek israfı ise yüzde 5 civarında. Bu da İzmir’in tüketimi kadar bir kayıp anlamına geliyor.