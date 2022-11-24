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Önce eşini sonra kendisini vurdu: 1 ölü! Kanlı kavga! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir Urla'da, önceki gün saat 23.00 sıralarında Yaka Mahallesi Martı Sokak'taki bir evde, iddiaya göre, İpek Şaşmaz (44) ile eşi Yaşar Şaşmaz (57) arasında oturdukları evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

ÖNCE EŞİNE ATEŞ ETTİ İpek Şaşmaz'ın durumu ciddiyetini koruyor. DHA'da yer alan habere göre gerginliğin artması sonucu, Yaşar Şaşmaz evde bulunan pompalı tüfeği eline alınca İpek Şaşmaz kaçmaya başladı. Yaşar Şaşmaz pompalı tüfeği eşine doğrultarak ateşledi.

SONRA KENDİSİNİ VURDU Vücudunun birçok yerinden isabet eden saçmalar sonucunda ağır yaralanan İpek Şaşmaz, can havli ile kendisini sokağa atarak kaçmaya çalıştı. Yaşar Şaşmaz bu sırada, aynı tüfekle kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.

EŞİ AĞIR YARALANDI TEDAVİ ALTINDA Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olayda ağır yaralanan İpek Şaşmaz'ı ambulansa alarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Burada tedaviye alınan İpek Şaşmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Şaşmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.