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Önce iki kişiyi, sonra kendisini yakalayan polisi bıçakladı!

DHA

Adana'da, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen İbrahim T. (25),kavga ettiği Saim Kayakıran ile araya girmek isteyen Mustafa Tekeli´yi bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından babası tarafından hafif ticari araçla kaçırılan şüpheli, kendilerini yakalayan polis ekibindeki bir memuru da bıçakla boynundan yaraladı

polisi bıçakladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi Vefa Caddesi'nde, dün gece saat 22.00 sıralarında, iddiaya göre uyuşturucunun etkisinde olan İbrahim T. (25),yolda karşılaştığı Saim Kayakıran ile tartışmaya başladı. Olayı gören Mustafa Tekeli de kavgayı ayırmak için yanlarına gitti. Yanında taşıdığı bıçak ile önce Kayakıran´ı, ardından da Tekeli´li yüzünden ve boynundan yaralayan İbrahim T., olay yerinden kaçtı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan yaralılardan Tekeli´nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İbrahim T.'nin ismi henüz öğrenilemeyen babası tarafından hafif ticari araç ile olay yerinden kaçırıldığını tespit eden polis, kaçış güzergahlarında önlem aldı.

POLİSİ DE BOYNUNDAN YARALADI

2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı´nda aracı durduran polis ekibi, şüphelileri gözaltına almak istediği sırada İbrahim T., aynı bıçakla görevli memurlara saldırdı. Bir polis memurunu boynundan yaralayan şüpheli, ekiplerce kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Boynundan hafif şekilde yaralanan polis memuru ise ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne kaldırıldı. Gözaltına alınan İbrahim T. ve babası, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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