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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce kadın eve davet ediyor... Kayseri'de feci oyun! - Güncel haberler

        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!

        Kayseri'de, sosyal medyadan tanışarak evine davet ettiği kişilere tuzak kuran 23 yaşındaki S.D. isimli kadın ile onunla iş birliği yaparak mağdurları darp edip, 'namus' adı altında zorla senet imzalattıran 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 09:40 Güncelleme: 09.09.2023 - 09:50
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        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
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        Kayseri'de olay, çeşitli tarihlerde polise yapılan ihbarların ardından ortaya çıktı. İddiaya göre, S.D. (23) isimli kadın sosyal medyadan tanıştığı kişileri alkol almak için evine davet etti.

        DARP EDİP SENET İMZALATTILAR

        DHA'da yer alan habere göre evine farklı tarihlerde gelen kişiler, bir süre oturduktan sonra içeri giren T.A. (23), Y.L. (20) ve D.A. (22) tarafından 'namus' adı altında darp edilerek, zorla senet imzalattırıldı.

        EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

        Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

        Bu kapsamda 1'i kadın 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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