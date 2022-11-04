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Önce vurup sonra 2'sini de yakmışlardı! Vahşete 3 tutuklama!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, yanmış otomobilde iki erkeğe ait cansız beden bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemede Gürsel C. ile Ramazan T.'nin tabancayla vurulduğu tespit edildi. Gözaltına alınan akrabaları muhtar G.C., İ.C. ve B.İ. tutuklanırken, olayın miras kavgası nedeniyle yaşandığı netleşti

Önce vurup sonra 2'sini de yakmışlardı! Vahşete 3 tutuklama!
Önce vurup sonra 2'sini de yakmışlardı! Vahşete 3 tutuklama!
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AA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yanmış otomobilde 2 erkeğe ait cansız beden bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

BİRİ MUHTAR 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre jandarmadaki işlemlerinin ardından muhtar G.C. ile İ.C. ve B.İ. adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len G&uuml;rsel C.
Öldürülen Gürsel C.

Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

YAKMADAN ÖNCE VURMUŞLARDI

Hayatını kaybeden Ramazan T.
Hayatını kaybeden Ramazan T.

Özburun beldesinde 1 Kasım'da yanmış otomobilde cesetleri bulunan Gürsel C. (51) ile Ramazan T'nin (28) tabancayla vurulduğu belirlenmişti.

DEHŞETİN NEDENİ MİRAS ANLAŞMAZLIĞI

Canice öldürülen bu kişilerle miras meselesinden aralarında sorun bulunduğu öne sürülen akrabaları G.C, İ.C. ve B.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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