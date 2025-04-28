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        Haberler Bilgi Magazin Önemsiz Biri filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Önemsiz Biri ne zaman çekildi?

        Önemsiz Biri filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

        Önemsiz Biri (Nobody) filmi 28 Nisan Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu Derek Kolstad'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Ilya Naishuller üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Önemsiz Biri filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Önemsiz Biri filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 18:34 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:34
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        Önemsiz Biri filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Başrollerini Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd'un üstlendiği film, 2021 yılında vizyona girdi. Peki, "Önemsiz Biri filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Önemsiz Biri ne zaman çekildi?" İşte Önemsiz Biri filmi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar...

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        ÖNEMSİZ BİRİ (NOBODY) FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Hutch Mansell, karısı Becca ve oğlu Blake ile banliyöde yaşayan bir admadır. Ailenin sıradan yaşamı bir gece iki hırsızın evlerine girmesiyle alt üst olur. Hutch daha büyük bir şiddetin yaşanmasını önlemek için hırsızlara karşı tepkisiz kalır. Ancak onun ailesini savunmaması oğlu ve karısının kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Yaşanan bu olay, Hutch'ın yıllardır içinde bastırdığı bazı duyguların harekete geçmesine neden olur. Yumruk, silah sesleri olan bir dünyaya dahil olan Hutch, bir daha önemsiz biri gibi hafife alınmayacağından emin olmaya çalışır.

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        ÖNEMSİZ BİRİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Bob Odenkirk, Hutch Manselli olarak

        Connie Nielsen, Becca Mansell olarak

        Hutch'ın kardeşi olarak RZA

        Aleksei Serebryakov

        Christopher Lloyd, Hutch'ın babası olarak

        Gage Munroe, Blake Mansell olarak

        Paisley Cadorath, Sammy Mansell olarak

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