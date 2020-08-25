Online İşlemler’de kartlar 1 milyonu aştı

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Türk Telekom'un mobil uygulaması Online İşlemler platformunda fatura ödeme, TL yükleme gibi işlemlerin tek dokunuşla gerçekleştirildiği uygulamaya kaydedilen kredi kartı sayısı 1 milyonu geçti.

Türk Telekom'un self servis uygulaması sayesinde birçok hizmete cep telefonlarından tek dokunuşla erişilebiliyor ve Online İşlemlerde fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ya da TL göndermenin yanı sıra mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkanı sunuluyor.