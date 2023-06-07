Online sınavlarda kopya skandalı! 150 lira veren 100 puan aldı

Üniversitelerde toplu kopya skandalı ilk kez pandemide sınavların internet üzerinden yapılmasıyla ortaya çıkmıştı. Türkiye'yi sarsan deprem nedeniyle final sınavları yeniden online yapılınca fırsatçılar işe koyuldu. Önce Telegram uygulaması üzerinden gruplar kurdular ve ardından final sınavlarının soru ve cevaplarını bu gruplarda servis ettiler. "300 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ KOPYA ÇEKTİ" İDDİASI Cevap anahtarlarının sızdırıldığı Telegram grupları hakkında bilgi paylaşan açıköğretim fakültesi öğrencisi Fem Çağla Bilek sistemin nasıl işlediğini anlatarak şunları söyledi: "Bu gruplar herkese açık. Telegram arama bölümüne üniversitenizin adını yazıyorsunuz. Her bölüme ait kurulan bir grup çıkıyor. Coğrafya bölümü, ebelik, felsefe, hukuk, iktisat hepsi çıkıyor. Kendi bölümünüzün grubuna katıldığınızda final sınavlarına ait cevap anahtarları PDF dosyası halinde paylaşılıyor. Bu şekilde onlarca alt grup var. Bir grupta 300 bin kişi var, diğerinde 70 bin kişi. Bölüme göre gruptaki öğrenci sayısı değişiyor.”

SORULAR TELEGRAM GRUPLARINA NASIL SIZDIRILDI? Bilek, şöyle devam etti: “İlk başta biri giriyor sınava, doğru cevapları belirliyor sonra PDF dosyası haline getirip her bölümün kendi grubunda paylaşıyor. Kim olduklarını bilen yok. Grupları kuran yöneticiler kendi isimlerini saklıyor, akrep kral, yılan böceği, gangalar gibi takma isim kullanıyorlar." "150 TL KARŞILIĞINDA SATIYORLAR" Pandemide sınavların online olmasıyla benzer kopya gruplarının kurulmaya başladığını ifade eden Bilek, o zaman cevap anahtarlarının ücretsiz dağıtıldığını, şimdi ise “bağış” adı altında 150 TL ücret karşılığında satıldığını anlattı. Bilek, “Bazı PDF dosyalarının üzerinde ‘görüntülemek için 7 veya 8 euro ödeme yapın’ bilgisi yer alıyor. Ödemeyi kripto para üzerinden veya takip edilemeyen internet siteleri üzerinden talep ediyorlar. 150 lira ödeme yaptığınıza dair dekontu ilettiğinizde sizi cevap anahtarının paylaşıldığı ayrı bir gruba alıyorlar. Ödeme yapmayanlarda cevap anahtarlarının olduğu PDF dosyaları açılmıyor" dedi.

"EĞİTİMDE ÇETELEŞMEDİR BU" Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan da kopya toplu kopya skandalına ilişkin Habertürk’e açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Hangi eğitim kurumu olursa olsun bu kabul edilemez. Hem idari hem adli boyutu olan bir suç var burada. Bu eğitimde çeteleşmedir. Birileri pusu kurmuş, bir açık yakalamışlar oradan para kazanıyorlar. Öğrencilerin bir kısmı çalışırken bir kısmının cevabı satın alması büyük haksızlık. Pedagojik olarak yanlış, yasal olarak suç, ahlaken yanlış, dinen günah. Nereden bakarsanız bakın yanlış, kabul edilmesi mümkün değil.” "SINAVLAR İPTAL EDİLMELİ" 300 bini aşkın öğrencinin kopya çektiği iddiası üzerine konuşan Özcan, “Sınavlar iptal edilmeli,

hem üniversite idari işlem yapmalı hem de adli merciler, güvenlik güçleri buna el koymalı” dedi. Ayrıca sınavların online yapılmasıyla bütün üniversitelerde kopya riskinin ortaya çıktığını ifade eden Özcan, her okulun önlem alması gerektiğini de vurguladı. “Sınav sırasında hem öğrenciyi hem de öğrencinin sınava gireceği alanı gösterecek şekilde çift kamera açık olmazsa bu kopyaların önüne geçemeyiz.” dedi.