MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan kaldığı yerden devam etti. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, programda yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin için giriyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyunu kırmızı takım kazanırken, ilk altın önlüğün sahibi Sergen olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Aralık Salı MasterChef All Star Altın Kupa altın önlük kimin oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...