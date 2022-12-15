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OnlyFans fenomeni eleştiri yağmuruna tutuldu! Merve Taşkın sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı!

Geçtiğimiz günlerde dolandırıcılıktan tutuklanan fenomen Onur Elmas ile bir dönem aşk yaşayan Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle linç yedi. Taşkın, Twitter'dan yalıya taşınacağını duyurdu, sosyal medya kullanıcıları çıldırdı!

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  • OnlyFans fenomeni eleştiri yağmuruna tutuldu! Merve Taşkın sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı!

    Fenomen Merve Taşkın, bekaret açıklaması, futbolcu ifşaları ve Amsterdam'da gittiği müzeden yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Ünlü isim son olarak, Twitter hesabından Bebek'te bir yalıya taşınacağını duyurdu.
  • OnlyFans fenomeni eleştiri yağmuruna tutuldu! Merve Taşkın sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı!

    Merve Taşkın'ın yalıya taşınacağını duyan sosyal medya kullanıcıları çıldırdı.
  • OnlyFans fenomeni eleştiri yağmuruna tutuldu! Merve Taşkın sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı!

    12 OCAK'TA MAHKEMESİ VAR

    Geçtiğimiz aylarda Instagram'da müstehcen paylaşımlar yaptığı ve Onlyfans kullandığı için hakkında mahkeme kararı alınan Merve Taşkın hapse girebileceğini belirtmişti.
  • OnlyFans fenomeni eleştiri yağmuruna tutuldu! Merve Taşkın sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı!

    PAYLAŞIMI OLAY OLDU

    Bebek'te yalıya taşındığını belirten Merve Taşkın, şu paylaşımda bulundu;

    "Ben yarın İstanbul'da Bebek'te sahile sıfır yalıya taşınıyorum ama nasıl bir sorun bakalım? 18 yaşımdan bu yana kendi ayaklarım üzerinde durmayı ve yalnız yaşamayı öğrendim. 30 yaşına gelip bir şey başaramamış hâlâ aile evinde yaşayan insanlar laf ebeliği yapmasın."
  • OnlyFans fenomeni eleştiri yağmuruna tutuldu! Merve Taşkın sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı!

    TWITCH YAYINCISINDAN TEPKİ

    Sosyal medya platformu Twitch'te tanınan Miafitz lakaplı Gözde Demiral, fenomen ismi tiye aldı ve şu sözleri söyledi;

    "Merve abla 30'umda Bebek'te sahile sıfır yalıya taşınmak için nasıl bir yol izlemem lazım? Dil eğitimi? Yatırım? Ne yapmak lazım tek ricam yolun Katar'dan, Dubai'den falan geçmemesi teşekkürler abla."
  • OnlyFans fenomeni eleştiri yağmuruna tutuldu! Merve Taşkın sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı!

    SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÇILDIRDI

    Merve Taşkın'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları eleştiriler yağdırdı. Taşkın ise Instagram hesabından "linç yiyorum" dedi.
  • OnlyFans fenomeni eleştiri yağmuruna tutuldu! Merve Taşkın sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı!
  • OnlyFans fenomeni eleştiri yağmuruna tutuldu! Merve Taşkın sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı!

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