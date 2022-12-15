PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Bebek'te yalıya taşındığını belirten Merve Taşkın, şu paylaşımda bulundu;

"Ben yarın İstanbul'da Bebek'te sahile sıfır yalıya taşınıyorum ama nasıl bir sorun bakalım? 18 yaşımdan bu yana kendi ayaklarım üzerinde durmayı ve yalnız yaşamayı öğrendim. 30 yaşına gelip bir şey başaramamış hâlâ aile evinde yaşayan insanlar laf ebeliği yapmasın."