Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OnlyFans fenomeninin kazancı dudak uçuklattı! Victoria Barret samimi itiraflarda bulundu!

Pandemi ortaya çıkınca işinden olan ve yetişkinlere yönelik içeriklerin hazırladığı bir platform olarak bilinen OnlyFans'ta videolarını ve görüntülerini satan Victoria Barret, kazancıyla eleştiri yapan kişilere meydan okudu! Barret, yaptığı iş sayesinde lüks bir hayat sürdüğünü söyledi.

ABONE OL
  • OnlyFans fenomeninin kazancı dudak uçuklattı! Victoria Barret samimi itiraflarda bulundu!

    2020'de Wuhan'da başlayan Koronavirüs pandemisi Victoria Barret'in hayatını değiştirdi. Covid sebebiyle işinden olan Victoria, yetişkinlere yönelik içeriklerin üretildiği OnlyFans platformunda kendi videolarını ve fotoğraflarını satmaya başladı. 
  • OnlyFans fenomeninin kazancı dudak uçuklattı! Victoria Barret samimi itiraflarda bulundu!

    Yaptığı bu hareketle başlarda çevresinden fazlasıyla tepki gördüğünü ve tanımadığı birçok insanın eleştiri oklarına maruz kaldığını ifade eden Victoria Barret, şimdi kazandığıyla yaşadığı lüks hayatın tadını çıkardığını söyledi.
  • OnlyFans fenomeninin kazancı dudak uçuklattı! Victoria Barret samimi itiraflarda bulundu!

    AİLESİNE YARDIMCI OLDU

    OnlyFans’tan elde ettiği ilk gelirle ailesine yardımcı olduğunu ifade eden Barret, “Ailemin ve kendimin tüm borçlarını ödedim. Aileme yardımcı oldum ve kendime uzun zamandır hayalini kurduğum arabayı aldım. Benim için bu gerçek bir iş. Ben buna herhangi bir duygumu katmıyorum. Bazı insanlar beni yaptıklarımdan dolayı yargılıyor. Günün sonunda bu sadece bir iş ve çok fazla para kazanırken neden bir ofiste 9-5 sıkıcı bir iş yapayım? İşim daha eğlenceli ve kendi zamanımı seçiyorum” şeklinde bir açıklama yaptı.
  • OnlyFans fenomeninin kazancı dudak uçuklattı! Victoria Barret samimi itiraflarda bulundu!

    ERKEK ARKADAŞI DESTEK OLUYOR

    OnlyFans kariyeri sebebiyle birçok kişiden olumsuz yorumlar aldığını dile getiren Barret, “Bu işi yapmak için gerçekten kalın bir deriye sahip olmanız gerekiyor. İnsanların söylediklerini duymamalısınız. Yoksa gerçekten çok üzülürsünüz. Çevremdeki herkes beni destekliyor. Ailem, iki ağabeyim ve erkek arkadaşım işimden dolayı beni tebrik ediyor” dedi.
  • OnlyFans fenomeninin kazancı dudak uçuklattı! Victoria Barret samimi itiraflarda bulundu!
  • OnlyFans fenomeninin kazancı dudak uçuklattı! Victoria Barret samimi itiraflarda bulundu!
  • OnlyFans fenomeninin kazancı dudak uçuklattı! Victoria Barret samimi itiraflarda bulundu!
  • OnlyFans fenomeninin kazancı dudak uçuklattı! Victoria Barret samimi itiraflarda bulundu!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.