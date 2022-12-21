AİLESİNE YARDIMCI OLDU

OnlyFans’tan elde ettiği ilk gelirle ailesine yardımcı olduğunu ifade eden Barret, “Ailemin ve kendimin tüm borçlarını ödedim. Aileme yardımcı oldum ve kendime uzun zamandır hayalini kurduğum arabayı aldım. Benim için bu gerçek bir iş. Ben buna herhangi bir duygumu katmıyorum. Bazı insanlar beni yaptıklarımdan dolayı yargılıyor. Günün sonunda bu sadece bir iş ve çok fazla para kazanırken neden bir ofiste 9-5 sıkıcı bir iş yapayım? İşim daha eğlenceli ve kendi zamanımı seçiyorum” şeklinde bir açıklama yaptı.