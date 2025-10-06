Onuachu, gol krallığında zirvede!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da takımın golcü oyuncusu Paul Onuachu, penaltıdan kaydettiği golle serisini sürdürdü.

Ligde oynanan son 3 maçta rakip fileleri boş geçmeyen Nijeryalı forvet, bu süreçte 4 gole imza attı.

İlk kez Trabzonspor forması giydiği 2023-2024 sezonunda ilk 8 müsabakada 6 gol atan Onuachu, bu sezon da aynı performansı gösterdi. Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de 8 maçta 6 gole ulaşan yıldız oyuncu, o zaman da takımın hücum gücünü ayakta tutan isimlerin başında geldi.

TRABZONSPOR'UN GOL YÜKÜNÜ SIRTLIYOR

Karadeniz ekibinin bu sezon ligde attığı 13 golün 6'sında imzası bulunan Onuachu, Trabzonspor'un elde ettiği 17 puanın 11'ine doğrudan katkı yaptı. Ortalama 120 dakikada bir rakip fileleri sarsan Nijeryalı forvet, istikrarlı performansıyla gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı. Onuachu'yu 5'er golle Icardi ve Rafa Silva takip etti.

SON 3 MAÇTA SERİ YAKALADI

Gaziantep FK (1), Fatih Karagümrük (2) ve Kayserispor (1) maçlarında gol sevinci yaşayan Onuachu, son 3 haftada 4 kez ağları havalandırarak bordo-mavili takıma kritik puanlar kazandırdı.