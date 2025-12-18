Onur Akın: Az daha nalları dikiyordum

'Sen Gidersen' adlı şarkısının klip çekimleri için Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'na giden Onur Akın, talihsiz bir kaza geçirdi. Akın, çekim esnasında koşan atlardan birinin çarpması sonucu yere düştü.

Olayı yara almadan atlatan Onur Akın, yerden kalkarak çekimlere devam etti.

Onur Akın, 38 yıllık sanat hayatında bunun da başına geldiğini söyledi.

Olay anını anlatan Onur Akın, şunları kaydetti; "At tarafından az daha nalları dikiyordum. Kayseri'de atlarla yapılan çekim, üç günlük klip çekiminin bir bölümüdür. Orada gerçekten çok endişelendim. Çünkü yabani atlar bunlar; sağımdan, solumdan koşarak üzerime geliyorlardı."

Onur Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Birisi bana vurmasın’ dedim. Yönetmen; "Yok ağabey, biz kaç çekim yaptık, bir sürü düğün çekiyoruz, bir şey olmaz" dedi. Bunları konuşurken arkamdan bir at vurdu. Nereden, nasıl vurduğunu da anlamadım. Kendimi yerde buldum. Allah'tan yer çamurdu, kar yağıyordu; yumuşak bir yere düştüm. Düştüğüm anda en büyük korkum, diğer atların da üzerimden geçmesiydi. Olmadı, çok şükür. Bütün ekip ve ben şok yaşadık, çok da korktuk. Ucuz atlattık çok şükür, Allah, bizi korudu.