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HaberlerTelevizyon

Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla Damat Bayıldı Pazartesi günü SHOW TV'de başlıyor

Yapımcılığını DNCC Medya’nın yaptığı “Damat Bayıldı” 26 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’da Show TV’de ekran yolculuğuna başlıyor. Yemeklerin lezzetinden emin 5 kaynana, kazanma konusunda iddialı 5 gelin ve her şeyden habersiz bir damat! Onlar hem rakip hem de birer takımlar. Damadın seçimi günün kazananını, verilen puanlar ise haftanın galibini belirleyecek ve bir aile tam altınların sahibi olacak!

Damat Bayıldı

Onur Büyüktopçu’nun muhteşem sunumuyla Show TV’de ekrana gelecek programda ünlü sunucu hem aile arasındaki dengeleri sağlamaya çalışacak, hem de yemekler yapılırken sorduğu sorularla yarışmacılara ter döktürecek!

Kaynanaların yemek konusundaki engin tecrübeleri mi yoksa gelinlerin el becerileri mi kazanacak? Damatlar annelerinin yemeklerine mi yoksa eşlerinin yemeklerine mi bayılacak? “Damat Bayıldı”da tempo asla düşmeyecek ve bu çekişme zaman zaman gergin bir hal alırken zaman zaman ekran başındaki herkesi güldürecek!

DAMAT BAYILDI'YA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

 

Onur Büyüktopçu sürpriz programı Damat Bayıldı ile Pazartesi günü saat 16.00’da Show TV’de!

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