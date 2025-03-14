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        Haberler Gündem 3. Sayfa Onur Kısacık grip şikayetiyle gitti hayatını kaybetti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Grip şikayetiyle gitti hayatını kaybetti!

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, geçtiğimiz hafta grip teşhisi konularak Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, bir çocuk babası 38 yaşındaki Onur Kısacık, hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:14
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        Grip şikayetiyle gitti hayatını kaybetti!
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        Tekirdağ'da olay Muratlı ilçesinde yaşandı. Ağır bir grip vakası geçirdiğinden dolayı geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Onur Kısacık (38), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK

        İHA'daki habere göre Onur Kısacık'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Onur Kısacık'ın cenazesi, Muratlı Çarşı Camii'nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muratlı İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

        BİR ÇOCUK BABASIYDI

        Çorlu ilçesinde şoförlük yapan 1 çocuk babası Onur Kısacık'ın genç yaştaki ölümü ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

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