Tekirdağ'da olay Muratlı ilçesinde yaşandı. Ağır bir grip vakası geçirdiğinden dolayı geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Onur Kısacık (38), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK İHA'daki habere göre Onur Kısacık'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI Onur Kısacık'ın cenazesi, Muratlı Çarşı Camii'nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muratlı İlçe Mezarlığı'na defnedildi.