Onur Tuna: İlişkilerim hakkında konuşmam

"İlişkilerim hakkında konuşmam" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Onur Tuna, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Kalabalık bir grup ile yürüyen Tuna, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam vererek, ayaküstü sohbet etti.

"OYUNCULUK HOŞUMA GİDİYOR"

Dizinin çok iyi gittiğini söyleyen Onur Tuna, çok yorucu ve güzel bir sezon geçirdiklerini ifade etti. "Bir yandan müzikal, bir yandan dizi beni çok rahatlatıyor." diyen ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Hangisini seçersiniz?" sorusuna, "Oyunculuk şu an hoşuma gidiyor." yanıtını verdi.

"İLİŞKİLERİM HAKKINDA KONUŞMAM"

Tuna, ilişkisi hakkındaki sorulara ise, "Bugüne kadar ilişkilerim hakkında hiç konuşmadım, bundan sonra da konuşmayacağım." demekle yetindi.

Onur Tuna, ardından basın mensuplarına teşekkür ederek, Amerika'dan gelen misafirleri ile Boğaz turuna çıktı.