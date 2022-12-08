"LEYLA İLE MECNUN BÜYÜK BİR MESLEKİ TATMİNDİ"



Onur Ünlü, 'Leyla ile Mecnun' ile ilgili, "Kendi mizahımızı yaptık. Büyük bir mesleki tatmindi. Bu yüzden daha ok iştahla çektik diziyi." dedi.



Öte stand-up yapan Onur Ünlü, "Ben aslında rapçi Eminem olmak isterdim. Rap sanatçısı olmadığım için stand-up komediyi de o alanı sanki rapçiler gibi doğrudan bir şeyi söylüyorsun anında geri dönüş alıyorsun. Sana ait bir alan var, insanlar toplanıyorlar üstelik para da veriyorlar. Çok büyük şeyler yapmıyorum zaten 50-100-200 kişilik salonda çıkıyorum. Lafı doğrudan bir hiphopçu gibi söyleme fikri hoşuma gidiyor" diye konuştu.