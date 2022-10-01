Onyekuru'dan Galatasaray sözleri

Adana Demirspor'da eski Galatasaraylı Henry Onyekuru, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu, şunları söyledi:

"Maç başlamadan 3 puan istiyorduk ve bu açıdan üzgünüz. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Bu maç da öyleydi. 10 kişi kaldık ve sonrasında savaştık. Bu maçtan 1 puanla ayrıldık, mutluyum. Galatasaray'a karşı oynarken tabii ki bir şeyler hissettim. Ancak sahaya çıktığımda galip gelmek için sonuna kadar mücadele ediyorum. Benim için yeni bir macera başladı. Sahaya çıktığımda Adana Demirspor formasıyla yüzde yüzümü veriyorum."