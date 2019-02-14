'Operanın Sevgilileri' sahnede buluşacak

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan'ın genel sanat yönetmenliğinde düzenlenen Operanın Sevgilileri konseri, Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Konserde Karahan da kendisini yetiştiren hocası tenor Prof. Pekin Kırgız ile sahneye çıkacak.

AA'nın haberine göre konserin provaları sırasında değerlendirmede bulunan Karahan, alışılagelmişin dışında bir sevgililer günü konseri yapacaklarını, bu konserde operanın sevgililerini anacaklarını dile getirdi.

Karahan, "70 yıllık köklü bir opera geleneğimiz var. Operayı bugünlere getiren yerli sanatçılarımıza bir vefa örneğini naçizane göstermeye çalışarak; videolarını bulduklarımızın videolarını, seslerini bulduklarımızın seslerini, hiçbir görüntüsünü bulamadığımızın isimlerini sahneye taşıyacağız. Operamızda bugüne kadar görev yapmış solist büyüklerimizi, kaybettiklerimizi ve hayatta olan ama emekli olmuş, bugün sahnelerde olmayan bütün sanatçılarımızı bugün burada anacağız. Aynı zamanda genç solist arkadaşlarımız da canlı performans sergileyecekler" dedi.

Konserde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri sırasında kendisini yetiştiren hocası, opera sanatçısı, tenor Prof. Pekin Kırgız'ın da sahne alacağını belirten Karahan, "Bugünlere gelmemde çok yeri olan, adeta ikinci babam gibi sevdiğim, değer verdiğim Pekin Hocam, 16 yıl aradan sonra bizlerle opera sahnesinde olacak. Çok bir heyecan, büyük bir gurur" diye konuştu.

"HOCAMLA İLK KEZ SAHNEDE YER ALIYORUM"

"Ustam, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da temsiller yapmış, muazzam bir sese, tekniğe ve müzikaliteye sahip." diyen Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrenebileceğim en doğru kişiden öğrendim şarkı söylemeyi. Allah da bana çok önemli bir kariyer nasip etti Avrupa'da. Bu konserin benim için bir diğer önemi; ben operaya girdiğim yıl Pekin hocam emekli olmuştu. Ben hocamla sahnede bir kez bile yer alamadım. Hocamla ilk kez sahnede yer alıyorum. Bu benim için başka bir heyecan, başka bir duygu."

"HAYATIM FİLM ŞERİDİ GİBİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ"

Kırgız, öğrencisi Murat Karahan ile aynı sahnede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Murat Karahan, dünyaca ünlü bir tenorumuz. Fakat dünya çapında tenor olmak Murat Karahan'ın özelliklerini taşımaz. Onun gerçekten kocaman bir yüreği var. Sevgi, şefkat dolu, kadirşinas bir insan" dedi.

Konserde isimleri okunarak ya da görsellerine yer verilerek anılacak operacılara geçmişte biraz vefasızlık yapıldığını belirten Kırgız, bu sanatçıların bazıları ile aynı sahneyi paylaştığını, hazırlanan videoyu izlerken hayatının film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini, heyecanlandığını dile getirdi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Konserde Murat Karahan'ın konservatuardaki bir diğer hocası Suna Korad ile Leyla Gencer, Seyit Ahmet Yıldız, Sabahat Tekebaş, Yıldız Tumrul, Müfide Özgüç, Gölge Şekeramber, Keriman Davran, Yalçın Davran, İsmet Kurt, Işık Kurt, Aydın Gün, Ayhan Baran, Mete Uğur, Nilgün Akkerman gibi duayen sanatçıların videoları, fotoğrafları ve seslendirdikleri eserler sinevizyon aracılığıyla paylaşılacak.

Murat Cem Orhan'ın ADOB orkestrasını yöneteceği konserde, Mehlika Karadeniz Bilgin, Seda Aracı Ayazlı, Ezgi Karakaya, Aykut Çınar, Cem Beran Sertkaya, Şafak Güç da solist olarak eserler seslendirecek.

Gaye Alacacı'nın da anlatıcı olarak yer alacağı konser, bugün akşam Opera Sahnesinde seyirci ile buluşacak.