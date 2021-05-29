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Oppo Enco Free 2 kablosuz kulaklık tanıtıldı: Oppo Enco Free 2 fiyatı ve özellikleri

Oppo, Enco serisinin yeni modeli Oppo Enco Air kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Kulaklık, Oppo Reno 6 Pro+, Oppo Reno 6 Pro ve Oppo Reno 6 telefonları içeren Oppo Reno 6 serisi ile birlikte piyasaya sürecek. İşte Oppo Enco Free 2 kulaklık özellikleri ve fiyatı...

Oppo Enco Free 2 kablosuz kulaklık tanıtıldı: Oppo Enco Free 2 fiyatı ve özellikleri

Çin merkezli teknoloji şirketi Oppo, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği bir tanıtım etkinliğinde ‘Reno 6’ akıllı telefon serisi ile birlikte ‘Enco Free 2’ kablosuz kulaklık modelini de görücüye çıkardı. İşte Enco Free 2 kulaklık özellikleri ve fiyatı...

ENCO FREE 2 ÖZELLİKLERİ

Oppo, Reno 6 serisiyle birlikte Enco Free 2 adını taşıyan yeni kablosuz kulaklığını da gözler önüne çıkardı. Silikon uçlu ve kulak içi tasarıma sahip olan Enco Free 2, aktif gürültü engelleme özelliği ve 30 saate varan pil ömrüyle geliyor.

Oppo’dan verilen bilgiye göre, Enco Free 2’de aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde ses 42 dB seviyesinde aşağıya çekilebiliyor. 10 mm. sürücülerle kulağa aktarılan sesin ince ayarı Dynaudio ile yapılıyor. AAC ve SBC desteği de Enco Free 2’nin özellikleri arasında bulunuyor.

Enco Free 2, suya ve toza karşı IP54 dayanıklılık sertifikasına sahip. Bluetooth 5.2 ile cihazlara bağlanan kulaklık, oyunlar için düşük gecikme modu desteği de sunuyor. Taşıma kutusunun pili ise USB-C girişi üzerinden dolduruluyor.

ENCO FREE 2 FİYATI

Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz net olarak bilinmeyen ürün, 93 dolarlık bir fiyat etiketiyle geldi. Şirket, cihazın siyah ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceğine işaret etti.

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