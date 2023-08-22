Optisyenlik bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Optisyenlik bölümü, göz sağlığı ve gözlük kullanımı konusunda eğitim veren bir meslek yüksekokulu programıdır. Optisyenlik bölümü mezunları, gözlüklerin ölçümünü yapma, gözlük camlarını kesme ve montajlama gibi optik cihazları kullanma konusunda uzmanlaşan kimselerdir. Optisyenlik bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Optisyenlik, gözlük ve kontakt lens gibi göz sağlığı ürünleri ile ilgilenen sağlık profesyonelidir. Bu alanda çalışan kimseler göz doktorları tarafından yazılan reçetelere dayanarak gözlük çerçevelerini, lenslerini ve diğer gerekli olan malzemeleri hazırlar.

Bu bölümden mezun olan kişiler kendi iş yerlerini açabilir. Gözlük camlarının kesimini ve montajını yapabilirler. Göz numaralarını ölçerek hastaların ihtiyaçlarına uygun gözlük seçiminde yardımcı olabilirler. Ayrıca, göz sağlığı kontrollerini gerçekleştirerek hastaları göz hastalıkları konusunda bilgilendirebilirler.

Optisyenlik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Optisyenlik programı, 2 yıl süren bir meslek yüksekokulu programıdır. Bu süre boyunca öğrenciler, göz sağlığı ve optik alanında temel bilgi ve becerileri öğrenirler. Önlisans programını tamamladıktan sonra, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) aracılığıyla üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, Optik ve Akustik Mühendisliği’ne devam etme fırsatına sahip olabilirler. Bu sayede, optisyenlik eğitimlerini daha da ileriye taşıyarak, göz sağlığı alanında daha derinlemesine bir bilgi birikimi elde edebilirler.

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Optisyenlik Bölümü İş İmkânları

Optisyenlik bölümünü bitiren mezunlar, göz sağlığının temel taşı olan optik alanında geniş bir kariyer yelpazesine sahip olurlar. Gözlük camı ve çerçeve imalatı yapan yerlerde, hastanelerde veya modern optik mağazalarında çalışarak, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş gözlükler sunmada uzmanlaşırlar. Optisyenlik bölümü iş imkânları bu bölümü araştıran kişilerin en çok merak ettiği sorulardan olmuştur. Optisyenler olan bir kimse ileri teknolojiyle donatılmış lenslerin tasarım, üretim ve kalite kontrol süreçlerinde aktif rol alırlar.

Optisyenlik Bölümü Dersleri

Optisyenlik programı, 2 yıl süren bir meslek yüksekokulu programıdır. Bu süre boyunca öğrenciler, göz sağlığı ve optik alanında temel bilgi ve becerileri öğrenirler. Optisyenlik bölümü mezunları, başarılı bir şekilde optisyenlik ön lisans programını tamamladıktan sonra, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) aracılığıyla üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, Optik ve Akustik Mühendisliği’ne geçiş yapabilir. Peki, Optisyenlik bölümü dersleri nelerdir? Optisyenlik bölümünün derslerinden bazıları şu şekildedir:

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Anatomi

Halk Sağlığı

Optisyenliğe Giriş

Malzeme Bilgisi

Göz Anatomisi ve Fizyolojisi

Temel Bilgi Teknolojileri

Görme Optiği ve Refraksiyon

Kontakt Lensler

Optisyenlikte Paket Program Uygulamaları

Geometrik Optik

Tıbbi Terminoloji

Genel İşletme

İlk Yardım

Halkla İlişkiler

Optisyenlik Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan kişiler kendi iş yerlerini açabilir. Gözlük camlarının kesimini ve montajını yapabilirler. Göz numaralarını ölçerek hastaların ihtiyaçlarına uygun gözlük seçiminde yardımcı olabilirler. Ayrıca, göz sağlığı kontrollerini gerçekleştirerek hastaları göz hastalıkları konusunda bilgilendirebilirler. Optisyenlik mezunları ne iş yapar? Optisyenlik bölümü mezunları, teknolojik gelişmelere ve sektördeki yeniliklere adapte olma yetenekleri sayesinde, gözlük ve kontakt lens sektöründe önemli bir rol oynamaktadırlar.

Örneğin, günümüzde birçok optisyen, bilgisayar programları ve dijital ölçüm cihazları kullanarak daha hassas ve doğru gözlük ölçümleri yapabilmektedir. Ayrıca, kontakt lenslerin kullanımı ve bakımı konusunda da danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar. Genel olarak, optisyenlik mezunları, göz sağlığı konusunda uzmanlaşmış ve optik sektöründe çalışma imkanı bulan meslek gruplarından biridir. Optisyenler, insanların göz sağlığını korumalarına yardımcı olurken, gözlük veya kontakt lens kullanımıyla ilgili ihtiyaçları karşılamaktadırlar.

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