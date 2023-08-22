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        Haberler Gündem Eğitim Organik Tarım Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar, Nerelerde Çalışır ve İş İmkanları Neler?

        Organik Tarım bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Organik Tarım programı; Ülkemizde ve dünyada hızla gelişen organik tarım sektörünün teknik eleman ihtiyacının karşılanması, güncel bilgi ve yeni teknolojilerin kullanımı alanında teknik bilgi birikimine sahip teknik eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Organik tarım bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Organik Tarım Bölümü, gıda üretiminde kullanılan yöntemlerin doğal ve çevre dostu olmasına odaklanan bir bölümdür.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 12:59 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:59
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        Organik Tarım bölümü nedir?
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        Bu bölümde öğrenciler, organik tarımın temel prensiplerini, organik gübrelerin kullanımını, doğal mücadele yöntemlerini, organik tarım yasalarını ve organik sertifikasyon süreçlerini öğrenirler. Kısacası organik tarım, sürdürülebilir tarım yoluyla çevreyi, insanları ve hayvanları korumaya çalışan yetiştirme tekniklerini ve yöntemlerini içerir. Organik tarımda üreticilerin gübreleme ve bitki koruma için biyolojik materyallerden başka bir şey kullanmalarına izin verilmez.

        Gübreleme yöntemleri olarak çoğunlukla gübre, kompost veya özel organik sentetik gübreler kullanırlar. Mahsul koruma önlemleri olarak, genellikle tuzaklar ve doğal düşmanlar (bitki zararlılarının) kullanırlar. Bu tarım yöntemi çok çaba gerektirir ve geleneksel çiftçiliğe göre çok daha düşük verime sahiptir. Ancak organik tarım ürünleri sahibi, ürünlerini konvansiyonel tarım ürünleri fiyatlarından daha yüksek fiyatlara pazarlayabilmektedir.

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        Organik Tarım Bölümü Dersleri

        Bu programına amacı topraktan maksimim verim alabilmek, organik tarımın temel prensiplerini, organik gübrelerin kullanımını, doğal mücadele yöntemlerini öğrenmektir. Aynı zamanda organik tarım yasalarını ve organik sertifikasyon süreçlerini organik tarım, tarımda halk sağlığına zararlı kimyasal gübreler, tarım ilaçları ve kontrol malzemeleri yerine biyolojik doğal malzemelerin kullanımına dayanan bir tarım sistemidir. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, iyonlaştırıcı radyasyon ve koruyucuların imalat, hazırlama veya konserveleme süreçlerinde kullanılmasına da izin vermez ve bu sayede gıda maddeleri doğal haliyle tüketiciye ulaşır.

        • Tarım Ekonomisi dersi
        • Zooloji dersi
        • Botanik dersi
        • Toprak Bilgisi dersi
        • Toprak Ekolojisi dersi
        • Genetik ve Islah dersi
        • Hayvansal Üretim İlkeleri dersi
        • Bitki Besleme dersi
        • Bitki Fizyolojisi dersi
        • Organik Tarla dersi
        • Bitkisel Üretim dersi
        • Mekanizasyon dersi
        • Sulama dersi
        • Organik Tohumculuk dersi
        • İşletme Yönetimi dersi
        • Organik Tarla Bitkileri dersi

        Organik Tarım Bölümü İş İmkanları

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        Organik tarım, sürdürülebilir tarım yoluyla çevreyi, insanları ve hayvanları korumaya çalışan yetiştirme tekniklerini ve yöntemlerini içerir. Örneğin, organik tarım işletmelerinde, tarım teknisyenleri, tarım mühendisleri, üretim yöneticileri ve danışmanlar gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Organik tarım bölümü iş imkanları geniş bir alana yayılmıştır. Ayrıca mezunlar, organik ürünlerin pazarlanması ve satışıyla ilgilenen firmalarda da görev alabilirler.

        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde, organik tarım işletmelerinde, organik üretime girdi sağlayacak özel sektör kuruluşlarında (tohum, organik gübre, organik tarım) tekniker olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bunun yanı sıra, organik tarım bölümü mezunları, devlet kurumları veya sivil toplum örgütlerinde de çalışabilirler. Özellikle, organik tarımın desteklenmesi ve yaygınlaştırılması konularında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler.

        Organik Tarım Mezunları Ne İş Yapar?

        Organik tarım bölümü mezunları, aynı zamanda kendi organik tarım işletmelerini de açabilirler. Organik tarım işletmelerinde, çiftlik yönetimi, üretim planlaması, organik ürünlerin pazarlaması ve satışı gibi konularla ilgilenebilirler. Organik tarım mezunları ne iş yapar? Genel olarak, organik tarım bölümü mezunları, organik tarım sektöründe birçok farklı iş imkanına sahip olabilirler. Bu alanda çalışarak, doğal ve çevre dostu gıda üretimine katkıda bulunabilirler. Organik tarım işletmelerinde, tarım teknisyenleri, tarım mühendisleri, üretim yöneticileri ve danışmanlar gibi pozisyonlarda çalışabilirler.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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