Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok

        Macaristan Başbakanı Orban: Özgürlük için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Brüksel ve Macaristan'ın özgürlüğü arasında tercihte bulunulacağını belirterek, "Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 06:26 Güncelleme: 16.03.2024 - 06:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        15 Mart Macar Özgürlük Bayramı vesilesiyle halka seslenen Orban, yaklaşan AP seçimlerine ilişkin görüşlerini ve Brüksel’e yönelik eleştirilerini dile getirdi.

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, haziranda gerçekleştirilecek seçimlerde Brüksel ve Macaristan’ın özgürlüğünün tercih edileceğini dile getirerek, Macar halkının özgürlüğüne ve egemenliğine düşkünlüğünü vurguladı.

        "Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok." diyen Orban, köklü bir devlet olduklarını ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) değişimi kendilerinin başlatacağını söyledi.

        AA'nın haberine göre; Orban, ülkesinin savaş değil barış istediğini, buna karşın "Brüksel’in savaştan yana olduğunu, güvenlik yerine hukukun üstünlüğü adı altında sorunlara yol açtığını, refah yerine mali şantajda bulunduğunu" ileri sürdü.

        Bu yılın dönüm noktası olacağını ifade eden Orban, "Slovaklar yeniden ayağa kalktı, Çekler uyanıyor, İtalyanlar uyanıyor, Hollandalılar yeniden ayağa kalktı ve Amerikalılar da isyan ediyor. Bu yıl bir dönüm noktası olacak. Yılın başında yalnızdık, yıl sonunda dünyada çoğunluk olacağız." görüşünü paylaştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #macaristan
        #BRÜKSEL
        #Avrupa Birliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Husumetli iki grubun kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
        Husumetli iki grubun kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır