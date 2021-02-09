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Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinden 2 bin ton bal ihracatı hedefleniyor

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde hizmet veren bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarından bu yıl içerisinde 2 bin ton balın farklı ülkelere ihracat edilmesi hedefleniyor

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinden 2 bin ton bal ihracatı hedefleniyor
AA

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde hizmet veren bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarından bu yıl içerisinde 2 bin ton balın farklı ülkelere ihracat edilmesi hedefleniyor.

Enstitüsü bünyesinde 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında inşa edilen bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, BALMER şirketinin kurulmasının ardından arıcılık sektörüne hizmet vermeye devam ediyor.

Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca projesi yürütülen paketleme tesisi ve analiz laboratuvarına getirilen ballar uzman ekiplerinin analizinin ardından yurt içi ve yurt dışında satışa hazır hale getirilmesi için belli aşamalardan geçiriyor.

Kentte 2018 yılından bu yana sektöre hizmet veren tesisten bu yıl yaklaşık 2 bin ton balın ihracat edilmesi hedeflenirken, bu yılın ilk ihracatın ise İngiltere'ye yapılması planlanıyor.

- İngiltere'ye gidecek ballar paketleniyor

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği ve BALMER Karadeniz Arı Ürünleri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine, balda tağşiş ve taklidi ortadan kaldıracak tesisin çalışmalarına ara vermeden sürdürdüğünü belirtti.

Daha önceki yıllarda tesiste işlenen balların farklı ülkelere ihracatının sağlandığını aktaran Çiftçi, bu yıl için tesisin kapasitesini artırarak yeni hedefler ortaya koyduklarının altını çizdi.

Bu yıl için ilk etapta İngiltere'ye yaklaşık 100 ton bal ihracat edeceklerinin bilgisini veren Çifti, gerekli anlaşmaların sağlandığını, ihracat edilecek balların paketlenmesinin sürdüğünü kaydetti.

Tesisin Avrupa Birliği'nin desteğinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da desteklendiğine dikkati çeken Çiftçi, "Herkesin desteğini alıyoruz. Bizim amacımız tesisten bu yıl 2 bin ton balı ihracat edebilmek." dedi.

Çiftçi, tesisin Karadeniz arıcılarının yaşadığını sorunları önemli ölçüde aşacağına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bölgemizde 12 binin üzerinde aktif arıcı var. Dolayısıyla bu tesisin çalışmalarına devam etmesi demek sektöre çok büyük faydaları olacaktır. Hedeflerimize adım adım ulaştığımız takdirde burası arıcılık sektörüne yüzde yüz katkı sunacak. Burası sadece bölgemiz için değil, Türkiye arıcılığı için çok önemli. Bizim amacımız arıcılarımızın maddi anlamda para kazanmalarını sağlamak. Arıcılarımız büyük emekler vererek ürettikleri balları hak ettikleri fiyattan satamıyorlardı. Ama bu tesis sayesinde arıcılarımızın ürettikleri bal fiyatları iyi noktalara geldi. Hedefimiz buradan olabildiğince fazla ihracat yapıp, arıcılarımızın kazancını daha yukarılara taşımak."

- "Tesisin sektör adına önemli yeri var"

Tesisi ziyaret eden Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli ise bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarının sektörde çok önemli bir yerinin olduğuna işaret ederek, "Ordu Türkiye'de üretilen balların yüzde 10'unu tek başına gerçekleştiren bir il. Bunun yanı sıra Giresun, Trabzon, Rize, Samsun ve Sinop illerindeki birlikler de bu projeye ortak oldu ve destek verdi." diye konuştu.

Bu proje sayesinde piyasada alternatif bir alım ve dolum merkezinin oluştuğunu söyleyen Elevli, "Dolayısıyla tesisin sektör adına önemli yeri var. Burası piyasadaki tekelleşmenin önünün açılmasına da önemli rol oynadı. İnanıyoruz ki tesise özellikle arıcılarımız sahip çıktığı sürece sektöründe sorunları önemli oranda çözülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin de tesisin bal dolum ve paketleme imkanlarının oldukça fazla olduğuna vurgu yaptı.

Tesisin analiz laboratuvarının çok önemli olduğuna değinen Gültekin, "Bu tesisin daha hızlı çalışması ve kapasitesinin daha artması için DOKAP olarak bizde elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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