Yılmaz, 20'nin üzerinde yeni şelale tespiti yaptıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dernek olarak 20'nin üzerinde yeni şelale tespit ettiğimizi söyleyebiliriz. Bunların isimleri doğal olarak yok. Biz mümkün mertebe o yöredeki özel dokusu, koordinatına göre bir takım isimler vermeye çalışıyoruz. Ama daha önemlisi bilinen ama gün yüzüne çıkmayan şelaleleri de envantere katıp, tanıttık. Bizim için daha anlamlı olan bu.