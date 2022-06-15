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Ordu'da 20'nin üzerinde yeni şelale keşfedildi

Ordu'da yaklaşık 2 bin derenin üzerindeki 300 şelaleye yenileri eklendi. Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Bundan sonraki süreçlerde Ordu'nun şelale sayısının artacağı kanaatindeyim" dedi

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DHA
  • 01
    Ordu'da 20'nin üzerinde yeni şelale keşfedildi

    Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği, kentte keşfedilmemiş ve envantere alınmayan şelalelerin tespitine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

     
  • 02
    Ordu'da 20'nin üzerinde yeni şelale keşfedildi

    DHA'nın haberine göre, bugüne kadar yaklaşık 2 bin derenin üzerinde 300 şelale tespit edilmiş ve vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Son olarak üniversite öğrencileri tarafından yürütülen çalışmalarda 20'nin üzerinde daha şelale tespit edildi. Şelaleleri görüntüleyen ve fotoğraflarını çeken öğrenciler, yeni keşiflerin turizm rotasına alınması için çalışma başlattı.
  • 03
    Ordu'da 20'nin üzerinde yeni şelale keşfedildi

    'GÖRÜLMEMİŞ ŞELALELERİ SAPTIYORUZ'

    Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, keşif sırasında yöre sakinlerinden de destek aldıklarını belirterek, görülmeyen şelaleleri tespit ettiklerini söyledi.
  • 04
    Ordu'da 20'nin üzerinde yeni şelale keşfedildi

    Kentte 300 şelale varlığı bulunmasına rağmen Orduluların bile bilmediklerinin olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yöredeki insanlarla bilinmeyen, envantere geçmemiş, gidilmemiş, görülmemiş olan şelaleleri saptıyoruz. Bunların yanı sıra bilinen şelaleler var ama bu şelaleler de Ordu'nun gezilecek şelaleleri güzergahına dahil edilmemiş. Biz bunların da kaydını alarak, envantere alıyoruz.
  • 05
    Ordu'da 20'nin üzerinde yeni şelale keşfedildi

    Dolayısıyla 300 tane halihazırda bilinen, konuşulan şelaleler mevcut. Ancak bir de yöre insanının bildiği fakat Orduluların, Ordu sevdalılarının bile bilmediği şelaleler var. Biz bunları kayıt altına almış oluyoruz. Bilinmeyeni, tanınmayanı, keşfedilmemişi keşfediyoruz. Turizm açısından bu şelalelerin hikayesi çok önemli.
  • 06
    Ordu'da 20'nin üzerinde yeni şelale keşfedildi

    Buradaki şelaledeki hikayeleri yöre halkından dinliyoruz. Çok farklı şeyler öğreniyoruz. Bu da bizleri gerçekten ülkeye turizm anlamında bir katma değer üretebilme noktasında çok mutlu ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
  • 07
    Ordu'da 20'nin üzerinde yeni şelale keşfedildi

    Yılmaz, 20'nin üzerinde yeni şelale tespiti yaptıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

    "Dernek olarak 20'nin üzerinde yeni şelale tespit ettiğimizi söyleyebiliriz. Bunların isimleri doğal olarak yok. Biz mümkün mertebe o yöredeki özel dokusu, koordinatına göre bir takım isimler vermeye çalışıyoruz. Ama daha önemlisi bilinen ama gün yüzüne çıkmayan şelaleleri de envantere katıp, tanıttık. Bizim için daha anlamlı olan bu.

     
  • 08
    Ordu'da 20'nin üzerinde yeni şelale keşfedildi

    Yaptığımız çalışmaları gören yöre insanları arıyorlar, sosyal medyadan yazıyorlar. Biz de gidiyoruz ve bakıyoruz. Bu 300'ün üzerindeki şelale dört mevsim son derece gür akan şelaleler olarak varlar. Bundan sonraki süreçlerde Ordu'nun şelale sayısının artacağı kanaatindeyim."

     
  • 09
    Ordu'da 20'nin üzerinde yeni şelale keşfedildi

    Kente keşfedilen şelaleleri gezmek için gelen üniversite öğrencisi Berna Özyurt (26), "Şelaleler Şehri diye bir proje yürütüldüğünü duyuyordum, fotoğraflarını görüyordum ve gelmek istiyordum. Geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten söylendiği kadar bir şelale potansiyeli varmış Ordu'nun" dedi.
  • 10
    Ordu'da 20'nin üzerinde yeni şelale keşfedildi

    Yavuzcan Bacak (25) ise, "Açıkçası Ordu'nun kültür turizminde ileriye gittiğini düşünüyorum. Şelaleler Şehri Ordu projesi zaten yaygınlaştı ve biz de bunun vesilesiyle buraya geldik" diye konuştu.

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