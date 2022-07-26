Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Ordu'da, hafif ticari aracın önünde seyreden otomobile çarpması sonucu meydana kazada, Bediye Akkuş (68) ile Tufan Akkuş (20) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Yalçın Yamaner Bulvarı'nda meydana geldi. Enver Akkuş yönetimindeki hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu önünde seyreden Ahmet Küçükhasan yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki Bediye Akkuş'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve akraba olan Enver, Tufan ve Mahmut Akkuş ile otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Büşra Küçükhasan hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Tufan Akkuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.