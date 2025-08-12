İlçenin Bucak Mahallesi'nde İ.M. (50), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı karısı S.M'ye (45) tabancayla ateş etti, ardından da aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kafasından ağır yaralanan İ.M. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.M. ise Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süredir ayrı yaşadıkları iddia edilen çiftin, iki çocukları olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.