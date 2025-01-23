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        Haberler Gündem Çevre Ordu'da kuraklığı karşı 62 gölet | Son dakika haberleri

        Ordu'da kuraklığı karşı inşa edilen gölet sayısı 62 oldu

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in küresel ısınmaya bağlı oluşabilecek kuraklık tehlikesine karşı ilçelerde hayata geçirdiği 61 gölete Gölköy Uluvahta Yaylası göleti de eklendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:15
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        Ordu'da kuraklığı karşı 62 gölet
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        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in küresel ısınmaya bağlı oluşabilecek kuraklık tehlikesine karşı ilçelerde hayata geçirdiği göletlerin sayısı çalışmaları tamamlanan Gölköy Uluvahta Yaylası göleti ile 62'ye ulaştı.

        Kentte su depolama kapasitesinin arttırılması, tarım için sulama imkanı, yörelere içme suyu sağlanması ve turizm amaçlı kullanılmak üzere yapılan göletlerden birisi olan Uluvahta göleti, 21 bin metrekare alan üzerine inşa edildi.

        Bölgeye 17 bin metrekare göl yüzeyine sahip yeni bir rekreasyon alanı kazandıran gölet, yaklaşık 33 bin metreküp su depoluyor.

        Tarımsal sulama ve hayvancılık alanında da hizmet veren gölet, yaylanın silüetini de değiştirdi. Göl çevresi doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. Vatandaşlar, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğa ile iç içe bir gün geçirmek için geldikleri göletin yayla turizmine can kattığına dikkat çekti.

        Öte yandan Başkan Güler'in göreve geldiği günden itibaren Akkuş'ta 1, Altınordu'da 8, Aybastı'da 6, Çatalpınar'da 3, Gölköy'de 5, İkizce'de 1, Kabataş'ta 5, Korgan'da 11, Mesudiye'de 19, Perşembe'de 2 olmak üzere 10 ilçede toplamda 61 gölet çalışması hayata geçirildi. Gölköy Uluvahta Yayla göleti ile il genelinde yapılan gölet sayısı 62’ye ulaşmış oldu.

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