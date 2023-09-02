Ordu'da oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ordu'nun Gölköy ilçesinde oğlunu pompalı tüfekle ateş ederek öldüren baba tutuklandı.
İlçenin Gölköy Mahallesi'nde dün tartıştığı oğlu Ahmet D'yi (23) pompalı tüfekle ateş ederek ölümüne neden olan Osman D'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Osman D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ahmet D'nin cenazesi ise mahalledeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.