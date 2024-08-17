Ordu'da patpat devrildi: Anne öldü, 2 çocuğu yaralandı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde 15 yaşındaki sürücü O.E'nin kullandığı 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu annesi Esme Ekin (39) yaşamını yitirdi, kendisi ile kardeşi E.E. yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Çatalpınar ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.E. yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

DHA'nın haberine göre; sürücü ile patpatın kasasında bulunan annesi Esme Ekin ve kardeşi E.E. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.