Ordu'daki yangında 7 bungalov kullanılamaz hale geldi
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir tesiste bulunan 7 bungalov çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Giriş: 25.09.2023 - 01:11 Güncelleme: 25.09.2023 - 01:11
Alınan bilgiye göre, Sahilköy Mahallesi'nde özel bir tesiste bulunan bungalovda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın diğer bungalovlara da sıçradı.
Yangının söndürülmesi için bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına aldı ancak 7 bungalov kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.