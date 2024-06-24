Muhtar tetiğe basıp polise teslim oldu!
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe, tartıştığı husumetlisi 37 yaşındaki Özkan Öztürk'ü tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı muhtar, polise teslim oldu
Ordu'da olay, Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi Filiz Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olan Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe ile Özkan Öztürk (37) arasında tartışma çıktı.
MUHTAR SİLAHI ÇEKİP ATEŞLEDİ
İHA'da yer alan habere göre tartışmada Muhtar Muhammet Öztepe tabancısını çekip Özkan Öztürk'e ateş ederek ağır yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADIHayatını kaybeden Özkan Öztürk, 37 yaşındaydı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.
POLİSE TESLİM OLDU
Olayı gerçekleştiren muhtar ise polise teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.