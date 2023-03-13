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Ordu´da heyelan; düşen kayalar, yolu kapattı

DHA

Ordu´da heyelan; düşen kayalar, yolu kapattı


Mustafa KIRLAK/ ULUBEY (Ordu), (DHA)ORDU´nun Ulubey ilçesinde heyelan meydana gelirken, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Ulubey ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi´nde, 2 gündür etkili olan kar ve yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, kara yolunu ulaşıma kapattı. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, ulaşımı yeni yol üzerinden sağladı. Yolun tekrar açılması için çalışmalara başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ulubey Mustafa KIRLAK
2023-03-13 14:30:32

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