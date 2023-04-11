AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, görevden alındı. Tomakin´in yerine, Altınordu İlçe Başkanı Selman Altaş atandı.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, dün akşam partisinin Ordu milletvekili aday listesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Milletvekilliği seçimlerinde yaşanabilecek riskleri üstlenmek istemediğini ve teşkilat olarak istifanın eşiğinde olduklarını belirten Tomakin, "Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var, çünkü sesimiz ulaştırılmıyor. Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu´da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Ankara´da bugün düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı´na da katılmayan Halit Tomakin, görevinden alındı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı´nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ordu İl Başkanı görevden alınarak yerine Sayın Selman Altaş atanmıştır. Yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-04-11 14:08:42



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