İstanbul'da 2 kişiyi öldürmekten aranan şüpheli Ordu'da yakalandı

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Mustafa KIRLAK/İKİZCE (Ordu), (DHA)İSTANBUL'da, araçta ölü bulunan Halil Kış (32) ve Reşat Serhat Urun'un (33) cinayet şüphelisi A.U. (29), Ordu'nun İkizce ilçesinde yakalandı.

İstanbul´un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi'nde dün yoldan geçenler, park halindeki otomobilde Halil Kış ve Reşat Serhat Urun'un kanlar içinde hareketsiz görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin incelemesinde, başlarından vurulan 2 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi A.U.'nun, İstanbul'dan Ordu´nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'ne geldiğinin tespit eden ekipler, bölgede çalışma başlatıldı. A.U. jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. A.U., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / İkizce Mustafa KIRLAK

2023-04-29 11:29:39



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