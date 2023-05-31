Bacağı kırık halde bulunan 3 günlük yavru karaca tedaviye alındı



Mustafa KIRLAK/ FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde, fındık bahçesinde bulunan yeni doğmuş ve bir bacağı kırık yavru karaca, tedaviye alındı.

Fatsa ilçesi Çaldum Mahallesi'nde, çiftçi Halil Usta, bahçede tırpan motoruyla yabani ot temizliği yaparken yerde yatan yavru karacayı fark etti. İhbar üzerine bölgeye Fatsa Belediyesi hayvan ambulansı gönderildi. Üç gün önce doğduğu belirlenen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru karaca tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

'KARACALARIN DOĞUM ZAMANI'

Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Ebru Biçim, nisan sonu ve mayıs ayı ortalarının karacaların doğum zamanı olduğunu belirterek, "Özellikle tırpan yapılırken bolca yavru karaca görülebilir. Biz böyle anlarda karacanın sağlam olup olmadığına bakıyoruz. Sağlam değilse müdahale ediyoruz. Diğer türlü, yavru bir karaca gördüklerinde genellikle ihbar hattına, 'Burada yalnız bir karaca var' deniliyor. Böyle durumlarda halkımızdan rica ediyoruz, onun annesi yakınlarda yemleniyordur. Bu ihbarda sorduğum soru yaralı olup olmadığıydı. Yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Gelip yerinde müdahale ettik. Sol arka bacağında kırık olduğu gözlemlendi. Doğada bu şekilde zaten yaşayamaz. Hızlı bir şekilde onu alıp hayvan hastanesine gönderimini sağladık" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-05-31 17:33:34



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