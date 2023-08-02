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        Evin bahçesine düşen otomobilde ölen 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:54
        Evin bahçesine düşen otomobilde ölen 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı

        Ahmet BAYRAK/KABADÜZ (Ordu), (DHA)-ORDU'da 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine düşen otomobilde hayatını kaybeden Salih Aydın (69) ile eşi Fatma Aydın (64) ve Kıymet Baş'ın (67) cenazeleri, toprağa verildi.

        Kaza, dün Kabadüz ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Baş'ın kullandığı 52 HT 162 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Takla atan otomobil, ters döndü. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki Salih Aydın, eşi Fatma Aydın ve Kıymet Baş yaşamını yitirdi, sürücü Baş ile Cevdet Baş da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kazada hayatını kaybeden Salih Aydın ile eşi Fatma Aydın ve Kıymet Baş'ın cenazeleri, Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınıp, Yeşilada Mahallesi´ne götürüldü. Aydın çifti ile Kıymet Baş, ikindi vakti Yeşilada Camisi'nde kılınan namazın ardından aynı mahalledeki Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan aynı kazada yaralanan sürücü Mehmet Baş ile Cevdet Baş'ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Kabadüz Ahmet BAYRAK

        2023-08-02 17:53:15

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