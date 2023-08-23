Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Otomobille kamyonet çarpıştı : 1 ölü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:44 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobille kamyonet çarpıştı : 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, Emirhan Uşum (23) hayatını kaybetti.

        Kaza, bu sabah ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Fatsa-Kumru kara yolunda meydana geldi. Emirhan Uşum yönetimindeki 52 AEA 558 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Yaşar A.'nın (46) kullandığı 41 H 7795 plakalı kamyonete yandan çarptı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki bahçeye savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emirhan Uşum, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Yaralanan Yaşar A. ise tedavi altına alındı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

        2023-08-23 12:43:10

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Turistler Boztepe'den manzara izlemeden Ordu'dan ayrılmıyor
        Turistler Boztepe'den manzara izlemeden Ordu'dan ayrılmıyor
        Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü
        Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Ordu Valisi Erol'u...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Ordu Valisi Erol'u...
        Ordu Valisi Muammer Erol, görevine başladı
        Ordu Valisi Muammer Erol, görevine başladı
        Vali Tuncay Sonel, Ordu'dan ayrıldı
        Vali Tuncay Sonel, Ordu'dan ayrıldı
        Okçulukla yaşama tutunan Güneydoğu gazisi, yeni sporcular yetiştiriyor
        Okçulukla yaşama tutunan Güneydoğu gazisi, yeni sporcular yetiştiriyor