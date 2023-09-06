Düğünde oynarken kalp krizi geçirip öldü

İstanbul'dan memleketi Çaybaşı´nın İlküvez Mahallesi´ne akrabalarının düğününe gelen Erdoğan Arslan, arkadaşlarıyla birlikte pistte çiftetelli oynarken bir anda yere yığıldı. Arslan´ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiğini belirlediği Arslan'ı, ambulans ile hastaneye götürdü. Ancak Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.