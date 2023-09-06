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        Düğünde oynarken kalp krizi geçirip öldü

        ORDU'nunÇaybaşıilçesinde akrabalarının düğününe giden Erdoğan Arslan (50), pistte oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. O anlar, kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:23
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        Düğünde oynarken kalp krizi geçirip öldü
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        İstanbul'dan memleketi Çaybaşı´nın İlküvez Mahallesi´ne akrabalarının düğününe gelen Erdoğan Arslan, arkadaşlarıyla birlikte pistte çiftetelli oynarken bir anda yere yığıldı. Arslan´ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiğini belirlediği Arslan'ı, ambulans ile hastaneye götürdü. Ancak Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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