Düğünde oynarken kalp krizi geçirip öldü
ORDU'nunÇaybaşıilçesinde akrabalarının düğününe giden Erdoğan Arslan (50), pistte oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. O anlar, kameraya yansıdı.
İstanbul'dan memleketi Çaybaşı´nın İlküvez Mahallesi´ne akrabalarının düğününe gelen Erdoğan Arslan, arkadaşlarıyla birlikte pistte çiftetelli oynarken bir anda yere yığıldı. Arslan´ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiğini belirlediği Arslan'ı, ambulans ile hastaneye götürdü. Ancak Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.